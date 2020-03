Modric e Rakitic lideram a lista da Seleção da Croácia

Modric e Rakitic serão as estrelas novamente nos próximos dois jogos da Seleção Croata. Os jogadores do Real Madrid e do Barcelona, ​​assim, liderarão a nova convocatória da equipe dos Balcãs.

A Croácia jogará com Suíça e Portugal no Torneio Internacional de Doha, dois amistosos para se preparar para a Eurocopa 2020, um torneio que não será adiado, apesar da disseminação do coronavírus pela Europa.

Rakitic e Modric não são os únicos jogadores da LaLiga convocados por Zlatko Dalic. O técnico croata também chamou o jogador de futebol do Atlético de Madrid, Sime Vrsaljko.

A lista de convocados é composta: Kalinic, Livakovic, Sluga; Life, Lovren, Vrsaljko, Jadvaj, Baridic, Caleta-Car, Skoric, Melnjak; Modric, Rakitic, Kovacic, Brozovic, Badelj, Pasalic, Vlasic; Perisic, Kramaric, Rebic e Brekalo.