VÍDEO: "Estamos felizes por avançar às quartas após dois anos"

Com gols de Benzema, Sergio Ramos e Asensio, o Real Madrid derrotou a Atalanta por 3 a 1 e avançou para as quartas de final da Champions League. Os italianos marcaram um golaço com Muriel quando já era tarde demais e deram adeus à Champions League 2020-21.

No vídeo acima, você confere as palavras de Modric após o jogo, onde o croata se mostrou feliz por avançar às quartas de final depois de dois anos.