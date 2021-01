Modric já justifica a sua renovação: cabeçada e 0-1

O primeiro gol da partida entre Elche e Real Madrid leva a assinatura de Luka Modric ao melhor estilo 'killer'. O meia foi mais esperto que a defesa adversária e usou a cabeça para colocar o Real em vantagem.

Aos 19 minutos, Asensio recebeu do próprio Modric e soltou uma bomba de fora da área que explodiu no travessão do goleiro Édgar com muita violência.

No rebote, Luka Modric reagiu mais rápido que a zaga do Elche e escorou de cabeça para abrir o placar para o conjunto merengue.