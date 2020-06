Modric, Mendy, Oier, Diego Llorente e David García são punidos

O Comitê de Competição da Federação Espanhola de Futebol oficializou nesta quinta-feira os nomes dos jogadores punidos para a próxima rodada em função do acúmulo de cartões amarelos.

Ficarão suspensos por uma partida de suspensão os jogadores do Real Madrid Luka Modric e Ferland Mendy, os do Osasuna Oier Sanjurjo e David García, e Diego Llorente, da Real Sociedad.

Modric e Mendy, portanto, perderão o próximo jogo, no domingo contra o Espanyol no RCDE Stadium. Por sua parte, Oier e David García não poderão disputar o duelo de sua equipe em casa contra o Leganés, no sábado, e Diego Llorente cumprirá a pena na aprtida contra o Getafe na próxima segunda-feira.

O Getafe tentou um recurso, mas as autoridades do futebol espanhol negaram o pedido do clube.