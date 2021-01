Modric também brilha na marcação

Nenhum jogador do grupo do Real Madrid recupera mais bolas no Campeonato Espanhol do que Luka Modrid, que retomou a posse em 104 ocasiões.

Após o croata, Casemiro (95), Raphael Varane (86) e Sergio Ramos (80) são os mais eficientes nesse quesito na equipe comandada por Zidane.

O meio-campista de 35 anos acumula 18 partidas disputadas nesta edição da competição nacional e tem média de 5,78 roubadas por confronto.

Vivendo sua nona temporada no Real Madrid, Modric soma três gols e uma assistência na liga 2020-20. Entre todas as competições desta temporada, ele tem 25 jogos, 21 titularidades, quatro gols e duas assistências.