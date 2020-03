Modric tem portas abertas para deixar o Real Madrid, diz jornal

Luka Modric está perdendo espaço no Real Madrid de Zinedine Zidane. No último 'Clásico', por exemplo, foi reserva. E será o croata quem decidirá seu futuro no clube ao final desta temporada e se ele optar por sair do Real Madrid, que não irá colocar barreiras para que isso aconteça.

Segundo 'Mundo Deportivo', se a opção do jogador for ficar e cumprir seu contrato, a diretoria ficará muito feliz. Se ele decidir deixar o Santiago Bernabéu, o clube entende que ele já cumpriu seu papel e facilitaria uma transferência.

O meio-campista de 34 anos já esteve muito perto de deixar o clube madrilenho. Em 2018, depois da Copa do Mundo, a Inter de Milão se aproximou muito de contratar o camisa 10, mas ele ficou no Real.

Modric gosta muito do Real Madrid. Assim como Zidane, a diretoria merengue e seus companheiros gostam do craque, que pode sair para poder ter mais minutos em campo.

Ofertas não devem faltar para o croata. A Inter segue sendo um provável destino para Modric. Porém, ele pode encarar um desafio completamente novo se decidir aceitar o convite de Beckham para reforçar o Inter Miami, time que estreou nesta temporada na MLS.