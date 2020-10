Moise Kean é anunciado como reforço do PSG

Moise Kean foi anunciado oficialmente neste domingo como reforço do PSG. Thomas Tuchel, treinador da equipe francesa, pediu esse reforço à diretoria, que vinha negociando com o Everton uma transferência por empréstimo. O jogador chega para ser uma segunda opção na função de Mauro Icardi.

Na temporada passada, ele teve justamente esse papel. Na Premier League, participou de 33 partidas, mas só foi titular em oito delas. Seus discretos dois gols e duas assistências não o colocam entre os atletas com melhores dados da equipe.

Sua aterrissagem serve para cobrir a perda de Choupo-Moting, que deixou a equipe parisiense e está perto de assinar com o Bayern de Munique, onde poderia servir a Hansi Flick para servir como reserva de Robert Lewandowski.

Ancelotti não contava com Moise Kean em seus planos. Aos 20 anos, o atacante poderá ganhar mais experiência no futebol francês e tentar mais protagonismo em uma nova vitrine, com uma equipe cheia de craques.