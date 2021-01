Moledo é o quarto titular do Inter com a mesma séria lesão

O Internacional vive uma temporada que é difícil definir, mas que certamente deixará marcas na torcida colorada. No momento em que o time se recupera no Brasileirão, mais um titular sofre a temida lesão no ligamento cruzado do joelho e está fora da temporada. Dessa vez foi Rodrigo Moledo, e ele é o quarto da lista.

O começo de 2020 parecia muito promissor após a chegada de Eduardo Coudet. O time intenso começou bem o ano e vinha dando bons frutos até que começaram os problemas de lesão. Além das contusões "normais" que o futebol impõe, o Inter se viu castigado severamente por um dos tipos mais temidos de enfermidades físicas do esporte bretão: o rompimento do ligamento cruzado do joelho.

Em agosto, o atacante Paolo Guerrero sofreu um choque com Luccas Claro, do Fluminense, e se lesionou. Pouco mais de um mês depois, em setembro, foi a vez de Renzo Saravia, com a mesma lesão, no duelo contra o América de Cali, pela Libertadores. No fim de outubro, durante um treinamento, foi a vez de Boschilia sofrer a mesma frustração.

Quando a 'bruxa parecia não estar mais à solta', chegou a notícia que o zagueiro titular, Rodrigo Moledo também sofreu do mesmo mal. Nesa quarta-feira (13), o Inter anunciou a lesão do importante defensor.

A lesão ocorre dois dias depois de Moledo completar 200 jogos com a camisa do Internacional. Não se pode esquecer, também, que há outros nomes no departamento médico, como o artilheiro Thiago Galhardo.

Dessa forma, já são quatro titulares com o mesmo problema nas fileiras médicas do clube, que começou o ano cheio de ambição e esperança, mas que ainda sonha em conquistar o título do Brasileirão nessa temporada atípica, que conta com um campeonato "que ninguém quer ganhar".