Momento histórico: Messi iguala marca de Pelé no Santos

Passamos nossas vidas procurando palavras para definir Leo Messi. Porque ele vinha reduzindo todas elas. Gol a gol, drible a drible, lance a lance. Ele conquistou títulos, ganhou todos os prêmios possíveis, ganhou mais Bolas de Ouro do que qualquer outro. Ele tem tudo isso em sua estante, e o futebol o tem como uma joia de luxo. Mas no final conseguiu fazer com que falássemos três palavras que não poderiam ter um significado maior: Messi igualou Pelé.

Aquele jogador de Rosário com o corpo cheio de espinhas e dúvidas porque precisava de um tratamento hormonal que lhe permitisse jogar futebol já está no Olimpo do futebol. Ele estava entre os escolhidos, já era história viva. Mas esse limite não havia sido alcançado por nenhum ser humano, o de marcar tantos gols no mesmo clube quanto os que o implacável Pelé havia feito no Santos. 643 gols para o brasileiro, 643 gols para o argentino. Agora 'O Rei' deve dividir o trono.

O gol nº 643 chegou no jogo contra o Valencia e de uma forma um tanto acidental. No fim dos acréscimos do 1º tempo, Hernández Hernández apitou um pênalti cometido em Griezmann e mostrou a José Luis Gayà o cartão vermelho. Depois de consultar o VAR e o monitor, ele tirou o vermelho (que virou amarelo), mas não o pênalti. Jaume pegou o pênalti de Leo, que marcou após o rebote e a volta da bola à pequena área com cabeçada. Segundos depois e após os protestos do Valencia pelo pênalti anterior e um possível impedimento, validaram o gol.

E vai demorar alguns dias até que Messi o ultrapasse, sempre de acordo com os dados históricos. Era outro futebol o que iluminou a carreira do craque brasileiro. Existem a lenda dos 1.282 gols, os mitos de suas exibições e documentos de confiabilidade duvidosa. Mas o máximo de 643 foi reconhecido como a fronteira entre os mortais e o deus do futebol. Agora começa outro reinado.

Pelé, sempre colocando um asterisco para tudo o que o argentino conquistou, deve passar sua coroa aos 80 anos. Poderá dar o último adeus rendido àquele que já é o maior artilheiro, Leo Messi, o mesmo que mandou um fax cheio de raiva no verão, mas no final estendeu por mais um ano sua fase no Camp Nou. Pode já ser o último realmente, mas o suficiente para que sua carreira continue a desenhar o futuro do futebol. Ele é a nova referência e sempre respondeu assim no campo.

Na verdade, pode-se dizer que Messi deixou de competir com os seus iguais há muito tempo para competir apenas com Cristiano Ronaldo e com o tempo. Com o português há muitas outras guerras pendentes, mas esta era de Leo contra Pelé por sua fidelidade às cores do Barça.

A estrela portuguesa, por clubes, tem mais gols que o argentino, mas distribuídos entre Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Seu maior registro único foi no time do Bernabéu, com 450 gols.

Passada essa barreira, o próximo desafio de Leo Messi é superar Pelé novamente, mas em gols com seleções. A FIFA endossa o número 77 atribuído ao ex-jogador brasileiro. Mesmo assim, partindo dessa consideração mais difundida, o argentino estaria a seis após os 71 que marcou como 'Albiceleste'.