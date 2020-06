VÍDEO: momentos de Ferland Mendy pelo Real Madrid

Ferland Mendy, lateral-esquerdo do Real Madrid, chegou ao gigante espanhol no começo da atual temporada e alternou a titularidade com Marcelo.

A oscilação do brasileiro, que viveu lesões recentemente, fez o francês ganhar espaço no time e somar 22 partidas, sendo 17 como titular.

Antes da Espanha, o jogador teve passagens por Lyon e Le Havre. Mendy completa 25 anos nesta segunda-feira, motivo pelo qual relembramos alguns dos momentos do aniversariante no time do Santiago Bernabéu.