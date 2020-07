Sob o comando do técnico argentino Marcelo Bielsa, o Leeds United se proclamou campeão da Champiomship, garantindo o título e a volta à Premier League antecipadamente.

O título veio faltando duas rodadas para o fim, isto é, com 44 jogos disputados. O time somou 26 vitórias, nove empates e nove derrotas, com um total de 70 gols a favor e 34 contra.

Relembramos no vídeo a época em que o consagrado treinador atuava no Newell's Old Boys.