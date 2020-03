Rüştü Reçber, o goleiro turco que defendeu as cores do Barcelona entre 2003 e 2006, não foi tão aproveitando no time titular, mas deixou algumas importantes defesas pelo clube catalão.

O grande momento do goleiro foi na Copa do Mundo de 2002, quando foi um dos melhores goleiros do torneio.

Recentemente, Reçber foi hospitalizado com o diagnóstico de Covid-19 e recebe tratamento.