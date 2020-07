Monaco, em busca de um promissor zagueiro do Stade de Reims

Disasi se tornará um dos grandes nomes do verão na França. Sua grande temporada no Stade de Reims despertou o interesse de muitas equipes ao redor do mundo. Entre eles, o do Monaco.

Como relata o 'L'Équipe', o Monaco já está se preparando para ter Disasi para a próxima temporada, para que ocupe um lugar no meio da zaga.

O clube oferecerá cerca de 12 milhões de euros para tentar fechar a operação, embora o Reims, no momento, não aceite menos de 15 milhões.

Outros clubes, como Arsenal, Betis, Valencia e Real Sociedad, pediram no passado o zagueiro do Stade de Reims, que aos 22 anos já realizou mais de 50 partidas com o primeiro time.