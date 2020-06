Monaco confirma um caso positivo de Covid-19

O Monaco divulgou publicamente o resultado dos testes para Covid-19 realizados com jogadores do clube e confirmou que um deles está infectado.

O nome desse atleta não foi confirmado, mas o comunicado publicado afirma que trata-se de um caso assintomático, de modo que seu estado de saúde não preocupa.

Além disso, a nota da diretoria diz que o jogador será mantido em isolamento durante o período de 15 dias, uma quarentena que será acompanhada pelo departamento médico.

Com o término antecipado da Ligue 1, os clubes começaram nesta semana a retomada dos trabalhos pensando na próxima temporada. Apenas três equipes no país ainda precisam disputar as finais da Copa da França e da Copa da Liga.

A final da primeira será entre PSG e Olympique de Lyon, enquanto a Copa da França terá PSG e Saint-Étienne. As partidas estão marcadas para acontecer entre julho e agosto, mas poderão ter datas alteradas segundo a imprensa local.

Confira no vídeo como foram os testes físicos aplicados pelo Monaco em seus atletas antes do retorno aos treinos.