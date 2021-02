Monaco quer aproveitar a crise e contratar uma joia do Anderlecht

O coronavírus está afetando seriamente todos os clubes do mundo. Claro, alguns sofrem as consequências de maneira mais grava do que outros e, para equilibrar as contas, serão forçados a vender alguns de seus jogadores no próximo verão.

O Anderlecht, uma das grandes equipes da Bélgica, atravessa um momento econômico delicado e parece que deve ter uma renda extra nos próximos meses.

Isto é afirmado por 'Het Nieuwsblad', que indica que os 'Paars-wit' serão forçados a vender pelo menos um de seus principais jogadores para pagar parte da sua dívida. E o Monaco quer aproveitar a situação.

E é que a mídia citada indica que todo o Principado de Monaco está mais do que interessado em assumir os serviços do jovem Albert Sambi Lokonga, de apenas 21 anos.

A informação indica que a equipe da Ligue 1 acompanha de perto o internacional belga Sub-21 há meses e que vê nele como um jogador-chave para o meio-campo com uma visão de futuro.

Com isso, o Monaco terá que lutar com outros clubes como o Sevilla se quiser recrutar um jogador que, apesar de sua tenra idade, já acumulou um total de 62 jogos oficiais com a camisa do Anderlecht.