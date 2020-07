Monaco, Sassuolo e outros candidatos para Matheus Fernandes

Matheus Fernandes, jogador vendido pelo Palmeiras e emprestado pelo Barcelona, teve dificuldades para estrear no futebol europeu, e uma lesão resume sua passagem pelo Real Valladolid em somente 72 minutos em campo.

O problema no bíceps femoral deixa o jogador de fora das últimas partidas e o atleta não permanecerá após o prazo estabelecido no contrato. Como confirmou recentemente Miguel Ángel Gómez, diretor esportivo do Valladolid, o meia de 22 anos está voltando à Catalunha.

A diretoria do Camp Nou pretende fazer um novo empréstimo do brasileiro, que tem pelo menos quatro times interessados. Segundo 'Sport', o Barcelona acredita que ele precisa de mais experiência antes de ter chances no time principal.

O jornal afirma que já Monaco, Sassuolo e dois times espanhóis não revelados são candidatos a assinar com o volante de 22 anos revelado pelo Botafogo e destacado no Palmeiras.