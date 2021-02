Mönchengladbach-Manchester City será disputado em Budapeste

A partida entre Borussia Mönchengladbach e Manchester City, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, muda de sede e não será disputada na Alemanha.

O estádio escolhido pela UEFA foi o Puskás Arena, em Budapeste, onde também será disputada a partida de ida entre o RB Leipzig e o Liverpool, outro duelo entre alemães e britânicos.

As restrições do governo alemão à entrada de pessoas provenientes do Reino Unido obrigaram a procurar uma solução alternativa para a disputa do 'Gladbach-Manchester City.

O confronto será disputado no dia 24 de fevereiro, na Arena Puskás, conforme divulgado pelos clubes e pela competição.

"A UEFA gostaria de agradecer ao Borussia Mönchengladbach e ao Manchester City pela sua cooperação e apoio, bem como à Federação Húngara de Futebol", publicou o organismo internacional.