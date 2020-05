Monchengladbach tem (re)início arrasador e chega a terceiro

O sábado marcado pela retomada da Bundesliga, em sua 26ª rodada, teve o Eintracht Frankfurt recebendo o Borussia Monchengladbach na Commerzbank Arena. Os donos da casa foram surpreendidos com dois gols em sete minutos.

Alassane Pléa abriu o placar em apenas 37 segundos após receber lançamento de Embolo e tabelar com Hoffmann. O atacante chute cruzado, mesmo sem equilíbrio, e mandou para dentro.

Marcus Thuram, seis minutos depois, voltou a superar o goleiro Trapp. A jogada passou pelo argelino Bensebaini, que fez ótima jogada após lançamento de Lainer e crusou rasteiro para o francês empurar para o fundo do gol.

O restante da primeira etapa teve os visitantes administrando a vantagem e evitando as tentativas do Eintracht, mas as redes balançariam nos dois lados no segundo tempo.

A vantagem virou tripla aos 27 minutos em cobrança de pênalti após N’Dicka derrubar Embolo dentro da área. Bensebaini cobrou forte e facilitou ainda mais a vida do Borussia Monchengladbach.

Um português diminuiu aos 36 minutos para o Eintracht Frankfurt. André Silva, que substituiu Djibril Sow, bateu cruzado no alto após receber um bom passe de Rode.

O fim do jogo ainda teve chances reais de gol para as duas equipes, mas acabou com o placar de 3 a 1, que fez os visitantes assumirem a terceira posição, com 52 pontos. Com isso, fica a dois do Borussia Dortmund e a três do Bayern de Munique.

Já o Eintracht acumula 28 pontos e está na 13ª colocação.

Os demais resultados do sábado na Bundesliga

Ausburg 1 x 2 Wolfsburg

Dusseldorf 0 x 0 Paderborn

Hoffenheim 0 x 3 Hertha Berlim

RB Leipzig 1 x 1 Freiburg

Borussia Dortmund 4 x 0 Schalke 04