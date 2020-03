Monza insiste em levar Ibrahimovic para a Serie C

O Monza não abandona seu sonho de contratar Zlatan Ibrahimovic. O treinador da equipe da terceira divisão, Christian Brocchi, falou novamente sobre a possibilidade de contratar a estrela do Milan na próxima temporada.

Ibrahimovic poderia deixar a equipe rossonero no final desta temporada. Na Itália, houve até rumores de que o sueco poderia pendurar as chuteiras em junho desete ano.

É claro que o Monza, liderado por Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, quer convencer o rebelde atacante sueco a ter uma última aventura, pela Serie C.

"Os toredores do Monza estão errados se consideram impossível contratar Ibrahimovic. Temos um clube com ambição e força, é um privilégio", disse Cristian Brocchi, treinador do Monza, a 'Telelombardia'.

Assim, o Monza quer aproveitar o bom relacionamento de Berlusconi e Galliani com Zlatan para fazer o que seria a jogada mais surpreendente nos últimos anos no futebol europeu.