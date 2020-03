Morata deixa as redes sociais por uso excessivo

Morata surpreendeu seus seguidores ao anunciar que está deixando as redes sociais justamente em um momento de quarentena devido à crise do coronavírus, quando as pessoas, confianadas em casa, acessam ainda mais essas mídias para passar o tempo e se entreter.

"Por tempo indeterminado, deixo as redes sociais. Espero que isso passe logo e que vocês fiquem bem. Um abraço", publicou o atacante do Atlético em uma 'história' no Instagram, uma rede social em que o atleta tem mais de onze milhões de seguidores.

Essa decisão pode parecer estranha, já que Morata não tem nenhuma polêmica recente na plataforma e que nesta quinta-feira ele publicou uma imagem do Dia dos Pais, mas é porque ele considera que abusa e passa muito tempo nas redes sociais.

Na imagem, se vê Morata quando criança, durante um jogo no Vicente Calderón com seu pai. "Só espero que meus filhos tenham tanto orgulho de seu pai quanto eu. Feliz dia dos pais. Obrigado por me ajudar a realizar meus sonhos. Amo muito você, pai", escreveu o jogador.

Diante das especulações sobre o motivo pelo qual o invasor decidiu deixar as redes, ele mesmo explicou com outra 'história' no Instagram, mostrando que utiliza essas plataformas por quase cinco horas diariamente.