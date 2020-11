Morata e Dybala brilham em noite de presentes

O Ferencváros recebeu a visita da Juventus pela terceira rodada da fase de grupos da Champions. Em situação complicada no Grupo G, os húngaros precisavam a todo custo da vitória... mas não foi isso que aconteceu.

Com força máxima em campo, a Juventus de Andrea Pirlo fez o que todo mundo esperava, goleou o modesto, porém valente time húngaro, que ainda tem chances de beliscar uma vaga na Europa League.

Com Morata e Cristiano Ronaldo no ataque e Dybala no banco, não demorou para o conjunto italiano mostrar a sua força. Logo aos sete minutos, Cuadrado ganhou a linha de fundo e fez o cruzamento rasteiro, a bola passou por Cristiano Ronaldo, mas não por Álvaro Morata que apareceu na segunda trave para empurrar para as redes. Esse foi o quarto gol do atacante espanhol na competição, o que o coloca entre os artilheiros ao lado de nomes como Diogo Jota, Rashford e Haaland.

O gol parece não ter abatido o Ferencváros, que se soltou na partida e passou a levar mais perigo ao gol defendido por Szczesny. Nguen e Lovrencsics tiveram chances, mas mandaram longe.

Podemos dizer que Cristiano fez um primeiro tempo discreto. O luso se movimentou bastante, mas não teve chances claras de gol na etapa inicial. Na única que teve, acabou sendo travado por Blazic na hora de tocar para o gol aberto.

Já no segundo tempo, a Juve perdeu Ramsey. O galês sentiu dores no joelho e teve que dar lugar a McKennie. O americano teve papel fundamental no segundo gol.

Aos 59', Cuadrado rolou para Cristiano na direita, o luso carregou e tocou para McKennie, que fez o corta-luz e a bola ficou na boa para Morata, que chegou batendo e estufou as redes de Dibusz.

Diferentemente do primeiro tempo, parece que o Ferencváros sentiu o segundo gol da Juve. Os húngaros não conseguiam mais levar perigo ao gol de Szczesny.

Aproveitando o bom momento, Pirlo resolveu dar descanso a Morata e promoveu a entrada de Dybala. Foi ai que os presentes começaram a ser distribuídos.

O primeiro veio aos 72' com uma lambança da zaga do Ferencváros! Blazic recuou para o goleiro Dibusz, que se atrapalhou na hora de dominar e a bola caiu nos pés de Dybala, que só tocou para as redes.

Alguns minutos depois, outra trapalhada do goleirão. Dibusz errou o passe e a bola ficou com Dybala. O argentino bateu cruzado, a bola desviou no goleiro e Dvali tentou afastar o perigo, mas acabou mandando para as próprias redes.

Já nos acréscimos ainda deu tempo do Ferencváros marcar o seu gol de honra. A bola ficOU na área da Juventus, Boli bateu e Szczesny fez a defesa, mas no rebote o próprio Boli mandou para as redes.

Com a vitória, a Juventus chegou aos seis pontos e segue na segunda colocaçõa do Grupo G, já que o Barcelona também venceu o seu compromisso. Já o Ferencváros continua na lanterna com apenas um ponto e 11 gols sofridos.

Na próxima rodada, no dia 24 de novembro, as duas equipes voltam a se encontrar, dessa vez no Juventus Stadium, em partida válida pela quarta rodada da Champions.