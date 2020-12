Morata e o erro do ano: de calcanhar em um gol vazio!

A Juventus recebeu a visita da Atalanta na 12ª rodada da Serie A. Os 'bianconeri', em quarto lugar na classificação, procuravam uma vitória para continuar a se aproximar do Milan, líder isolado.

Álvaro Morata poderia ter aberto o placar na primeira metade da partida, mas o atacante fez uma péssima escolha e uma execução pior ainda. Não era o momento certo para tentar uma finalização como essa.

Primeiro, o espanhol chegou na cara do gol e tocou no lado para Cristiano Ronaldo, que só teria que empurrar para o fundo do gol, mas o passe do ex-Atlético de Madrid foi curto demais.

No rebota, Morata tinha tudo para fazer o primeiro gol. O gol estava vazio, mas o camisa 9 da 'La Roja' tentou fazer um gol de calcanhar e falhou miseravelmente. A bola acabou indo para longe.