"Morata é um jogador muito diferente desde que voltou para a Juve"

Na convocatória da Seleção da Espanha para os jogos contra Holanda, Suíça e Alemanha, destacam-se as novidades de Morata e dos colchoneros Koke e Marcos Llorente. A maior parte da coletiva de Luis Enrique abordou justamente tais aparições.

“A forma como as equipes vão indo sempre tem influência. Quando estão no topo têm jogadores mais motivados, com mais confiança, mas também há exceções. Neste caso falo sempre que há cerca de 60 jogadores na lista, depois outros 30 e entre eles há jogadores do Atlético e outros que não entraram agora", disse ele sobre o retorno dos rojiblancos.

“Reafirmo o que disse, não há nada de especial. Nesta lista quero ver Koke e Marcos Llorente e nada mais. Não houve nenhuma decisão a tomar porque tenho total liberdade para escolher jogadores espanhóis de qualquer Liga. Acredite ou não, mas procuro ser o mais transparente possível", acrescentou antes da polémica suscitada pelas últimas listas sem o Atlético.

Em particular, falou de Marcos Llorente: “Vejo que é um jogador muito completo. Quando o vir, vou pedir que ele me diga onde se sente mais confortável. É um jogador muito versátil, algo que não esperávamos quando começou a jogar de pivô. Normalmente os passos à frente dos jogadores custam muito porque há menos espaços, mas ele sabe interpretar essas situações”.

“Um jogador versátil, bem dotado técnica e fisicamente. Quero muito ver o que ele pode nos oferecer. Às vezes, quando você traz um jogador, espera muito e a maior parte acontece, mas depois há outros que o surpreendem”, acrescentou Luis Enrique, que também se referia a Koke.

“Sempre gostei de Koke, mas o meio-campo é um dos meus pontos fracos e há muitos jogadores e todos muito bons. Koke é um grande jogador e como pessoa é nota dez. Da última vez tive uma impressão maravilhosa e quero muito vê-lo novamente. Vamos pedir-lhe outras coisas taticamente", disse ele, questionado sobre como o meio-campista do Atlético tem melhorado.

Sobre Álvaro Morata, Luis Enrique destacou sua evolução na Juventus: “Não estou preocupado com o 9. Não estava, nem estou, nem espero estar. São os números que indicam isso. Estou convocado Morata porque acompanhamos a progressão de todos e ele, desde que voltou à Juventus, em termos de confiança é um jogador muito diferente e os números indicam isso. Tem uma atitude que gosto e é um prazer tê-lo novamente conosco”.

"Aqueles de nós que estão de fora podem apreciar que em termos de confiança, as coisas que ele faz e seu desempenho, ele é muito superior ao de antes. E eu sempre fui feliz com seu desempenho, mas agora que ele voltou para a Itália você pode ver que ele está melhor. Não estou falando de gols, chances de gol ou até gols cancelados, mas da atitude dele no ataque e na defesa e da contribuição com o jogo”, continuou.

Neste sentido, costuma-se dizer que os jogadores que não são do Barcelona ou do Real Madrid têm mais dificuldades de serem chamados: “A lista dos que vão à Eurocopa não terá muito a ver com isso, sem dúvidas. Há aspectos que não podemos controlar como sanções, lesões e infinidade de situações. Jogar nestes grandes duelos é mais difícil do que em outras equipes, mas não controlo quantos são de um time ou de outro. Quando eles vêm, lembro-lhes que não estão mais em seu time, mas em outro com os melhores jogadores do país".

Ele não quer um grupo fechado de jogadores

Continuando com o puramente esportivo, Luis falou sobre o que espera para a Espanha contra a Suíça e a Alemanha, além do amistoso contra a Holanda: “Na primeira edição merecíamos estar no 'Final Four', mas a Inglaterra teve mais sucesso. Agora vivemos uma situação semelhante, já passamos quase todas as rodadas em primeiro e temos de nos reafirmar com estes jogos. Mas não será fácil porque neste grupo ainda podemos passar todos como primeiro”.

“Como treinador, estou ainda mais igual aos meus concorrentes e só posso valorizar o tempo que tenho, aproveitá-lo e faremos o mesmo que em outubro: aproveitar as sessões de vídeo, as palestras, o pouco trabalho na campo e continuar melhorando nos jogos", acrescentou.

Longe de querer um time definido para a Eurocopa, Luis Enrique vê a situação pelo contrário: “Não pretendo fechar um grupo, menos com as contínuas baixas e a situação do COVID-19. Quanto mais amplo temos o leque, mais possibilidades de resolver os problemas teremos", concluiu.