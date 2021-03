Morata, entre a compra do passe e um novo empréstimo na Juve

Morata parece destinado a continuar na Juventus por pelo menos mais um ano. O problema é em que condições isso acontecerá. O Atlético de Madrid contava com a equipe italiana para comprar o passe do atacante do Real Madrid, mas parece que não será o caso.

Segundo o 'Corriere di Torino', a Juventus não pensa em pagar ao Atleti a opção de compra que tem sobre Álvaro Morata, emprestado pelo clube rojiblanco à 'Vecchia Signora' nesta temporada.

No Atlético contavam com essa venda, porque os 45 milhões de euros que lhe seriam pagos seriam mais do que bem-vindos num clube que vive no limite, do ponto de vista financeiro.

Segundo o referido meio de comunicação, o plano da Juve passa por solicitar um novo empréstimo de um ano, pelo qual pagará ao Atlético outros dez milhões de euros, ficando o passe, no caso de o executar em 2022, em 'apenas' 35 milhões de euros.