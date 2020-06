Morata preenche o vazio deixado por Griezmann

O Atlético de Madrid é uma equipe que marca poucos gols. Prova disso é que desde 2017 só três atacantes superaram os dez gols na Liga. Morata poderia ser o quarto.

Em 2017, Gameiro e Carrasco se uniram a Antoine Griezmann como os únicos capazes de marcar dez gols ou mais pelo Atleti no Espanhol. O time ficou terminou o campeonato em terceiro, com 70 gols a favor, contra os 106 do Real Madrid, campeão daquela temporada.

Nas duas seguintes só Griezmann superou os dez gols (19 e 15). O Atlético fez 58 e 55, respectivamente. Correa foi o segundo maior artilheiro em 2018, com oito gols, e Morata, o da última temporada com seis.

No curso presente, Álvaro Morata é o artilheiro do time em LaLiga, com nove gols. João Félix tem seis e Corre, cinco. Diego Costa e Saúl, marcaram três cada um.