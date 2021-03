Morata sim, Dybala não

A imprensa italiana assegura que Morata continuará na Juventus, enquanto Dybala fará as malas ao final da temporada. Nada disso é oficial e o cenário poderia mudar até nos próximos meses.

De acordo com o jornal 'La Gazzetta dello Sport', Morata está convencido a seguir na Juve. Questionado em vários momentos, voltou das complicações de saúde com tudo. Nessa Juve o espanhol encontrou o seu lugar no mundo.

A grande dúvida é sobre quem será o seu companheiro, Cristiano Ronaldo ou Dybala. O argentino parece ter os dias contados no conjunto de Turim.

Na atual temporada, Dybala não vem rendendo o que se espera dele. As lesões castigaram a 'Joia', mas nos 16 jogos que disputou não apresentou a sua melhor versão.

São apenas três gols e duas assistências, e os rumores não param que colocar o argentino longe de Turim. Pretendentes não vão faltar, e sua eventual saída ajudaria a pagar a opção de compra de Morata ao Atlético (45 milhões de euros).