Mordidas e insultos racistas na França: "Vai embora, seu negro sujo"

A Ligue 2 da França ganhou as manchetes neste domingo por um escândalo no Valenciennes-Sochaux neste sábado, que terminou com um empate em 0-0.

Após a partida, Jérôme Prior, o goleiro do time da casa, acusou Ousseynou Thiouné do Sochaux de tê-lo mordido durante a partida.

O jogador do clube visitante negou os fatos e explicou tudo na 'Est Républicain'. Além disso, acusou Prior de racismo: “Fui buscar a bola e ele começou a falar comigo e disse: 'Vai embora, seu negro sujo'.

"Depois do jogo, eu disse a ele que não era nada profissional falar assim, mas ele repetiu a mesma coisa. Então, eu respondi: 'Olha, sairemos daqui e resolveremos isso. Encostei a cabeça em sua bochecha, mas não o mordi", continuou Thiouné , que passou pelo Nàstic de Tarragona no passado.

Por sua vez, Eddy Zdziech, presidente da Valenciennes, explicou a situação e confirmou o machucado do goleiro: "Falei com o Prior e ele está com uma ferida na bochecha e sangrava. Confio na comissão disciplinar para resolver o problema e não voltar a ver este tipo de comportamento em campo, vamos defender nosso jogador".