Morre Alejandro Sabella: algoz do Cruzeiro, técnico fez a Argentina sonhar no Brasil

Alejandro Sabella faleceu neste 8 de dezembro, aos 66 anos, na Argentina. Mais uma das tantas vítimas levadas por este difícil 2020. O treinador que levou a Albiceleste ao vice-campeonato mundial em 2014 estava internado desde o fatídico 25 de novembro, data do falecimento de Diego Maradona. Sabella já vinha apresentando um quadro frágil de saúde antes da insuficiência cardíaca o levar ao hospital. Em seus últimos dias de internação, o quadro foi agravado com um vírus intra-hospitalar.

Como jogador, Sabella foi um habilidoso meio-campista com uma longa carreira: começou em 1974 e se aposentou em 1989. Jogou e foi campeão pelo River Plate antes de se aventurar na Inglaterra, defendendo as camisas de Sheffield United e Leeds. No retorno à América do Sul, também deixou seu nome marcado em títulos do Estudiantes de La Plata e, aqui no Brasil, com o Grêmio. Mas seria como treinador que Sabella deixaria a sua marca mais forte no futebol – tanto, que um de seus apelidos passou a ser o de ‘Profesor’.

Alejandro trabalhou como auxiliar de Daniel Passarela, inclusive exercendo esta função durante a rápida passagem de Passarela como técnico do Corinthians, em 2005. El Profesor seria dono de sua área técnica apenas em 2009. E seu brilho foi tão intenso quanto rápido, levando em conta a longevidade de treinadores de futebol: seis anos desde aquele momento até a final entre Argentina e Alemanha, em julho de 2014, no Maracanã.

Pelo Estudiantes, chegou em 2009 para substituir Leonardo Astrada e levou os “Pinchas” ao seu último grande auge. Contando com um Verón já veterano, mas ainda muito decisivo, os argentinos de La Plata bateram um valente time do Cruzeiro na final daquela Libertadores. Depois de um empate sem gols na ida, uma vitória por 2 a 1, de virada, deu ao clube o título dentro do Mineirão. Meses depois, na final do Mundial de Clubes, a equipe de Sabella fez um Barcelona em estado de encanto suar sangue para, apenas na prorrogação, vencer por 2 a 1. Sabella ainda conquistaria o título Apertura do Campeonato Argentino em 2010-11. Foi a sua última taça.

Mas não o último grande feito.

Sabella assumiu o comando da seleção argentina em 2011 e, em 2014, o time comandado por ele – que contava com Messi, Mascherano e Di María como grandes destaques – fez a melhor campanha da Albiceleste em Copas do Mundo desde o vice de 1990. O sonho do título dentro do Maracanã mobilizou os argentinos, que tiveram nos pés de Higuaín a possibilidade da vitória antes de a partida ir para a prorrogação. E antes de Mario Gotze balançar as redes, dando a Copa do Mundo para os alemães.

Apesar do sabor amargo imposto pelo resultado daquele Mundial, o tempo curou um pouco as feridas dos torcedores argentinos, que passam a lembrar daquele time de 2014 com um carinho cada vez maior. Em seus últimos dias, Sabella também teve tempo de saborear boas sensações: soube que uma de suas filhas está grávida e sentiu orgulho ao saber que seu filho se formou como economista.