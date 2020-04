"Morre gente em todo o mundo... o COVID-19 é um pesadelo"

Passam os dias e o COVID-19 continua presente. A situação é bastante preocupante.

Arturo Vidal explicou o que está vivendo: "Ver que todos os dias e em todo o mundo morre gente, não estar com as crianças como gostaria... Tudo mudou. É uma preocupação constante, como um pesadelo que fica cada vez pior", disse em entrevista a 'La Tercera'.

O jogador do Barça afirma que está acompanhando a situação, mas não lê as notícias: "Vejo um pouco de televisão e estou pendente sobre o coronavírus, especialmente no Chile, mas principalmente dedico meu tempo livre a minha família".

As sessões de treino são fundamentais para Vidal. "Começo o dia cedinho. É muito importante o trabalho que fazemos com Juan Ramírez. Além disso faço academia em casa e isso me ajuda", completou.

O Barcelona passou atividades específicas. "Algumas atividades foram orientadas pelo clube e estamos em constante conexão, mas não é a mesma coisa que trabalhar em equipe", concluiu.