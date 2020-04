Morre Índio, 10° maior artilheiro da história do Flamengo

O histórico atacante do Flamengo morreu no Rio de Janeiro, neste domingo, aos 89 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Décimo maior goleador do rubro-negro, ele também defendeu as cores do Brasil na Copa do Mundo de 1954, realizada na Suíça e conquistada pela Alemanha.

Aluísio Francisco Luz somou 140 gols em 202 partidas disputadas pelo clube carioca, onde esteve entre 1951 e 1957.

Ainda no Brasil, atuou com a camisa do Corinthians até 1959 antes de ir ao futebol espanhol.

No clube catalão, marcou 28 gols em 74 jogos oficiais em sua primeira temporada e permaneceu até a campanha 1962-63 antes de voltar ao Brasil e se aposentar no América.