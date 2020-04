Morre por coronavírus Norman Hunter, campeão do Mundo e uma lenda do Leeds

O coronavírus fez uma nova vítima no mundo do futebol. Norman Hunter morreu aos 76 anos.

Hunter ficou internado por várias semanas após contrair o vírus.

O ex-zagueiro jogou 540 jogos pelo Leeds, sendo o quarto jogador de futebol que fez isso mais vezes com os 'whites'. Além disso, jogou 28 partidas com a Inglaterra, participando da conquista da Copa do Mundo de 1966.

Ele também jogou pelo Bristol City e Barnsley antes de se aposentar e treinar o Leeds.

"O Leeds United está arrasado com a perda do ícone Norman Hunter", disse o clube em seu site oficial.