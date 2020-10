Morre Vasili Kulkov, campeão português com Benfica e Porto

Vasili Kulkov teve a morte confirmada neste sábado por sua mulher, Elena Maharadze, que acompanhava a batalha do ex-jogador de 54 anos contra um câncer.

Nos anos 90, ele foi destaque no futebol de Portugal, aonde chegou em 1991 para atuar vestindo as camisas de Benfica e Porto, sendo campeão nacional com as duas equipes.

Com as Águias, viveu três temporadas antes de jogar pelos Dragões na campanha 1994-95. Kulkov teve ainda passagem pela seleção russa, com 42 partidas disputadas.

No currículo como atleta, o meia também teve passagens por Alverca, Presnya, Spartak Moscow, Milwall, Zenit e Krylya Sovetov.