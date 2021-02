Morro García, ex-Athletico, morre aos 30 anos na Argentina

O centroavante uruguaio Morro García, de 30 anos, com passagem pelo Athletico, foi encontrado morto na manhã deste sábado (06) com um tiro no peito, em Mendoza, na Argentina, conforme confirmado pelo Ministério da Segurança do país. A polícia local inicialmente trata o caso como suicídio.

Santiago Damián García Correa, mais conhecido como Morro García, jogou no Athletico-PR entre 2011 e 2012 e estava no Godoy Cruz desde a temporada 2016/17. O centroavante, que é o segundo maior artilheiro do clube argentino, com 51 gols, estava afastado das atividades por conta de problemas psiquiátricos.

Então, na manhã deste sábado, 6 de fevereiro, ele foi encontrado morto em seu apartamento na cidade de Mendoza, na Argentina, com um tiro no peito. A informação foi confirmada pelo Ministério da Segurança local na Radio Nihuil. O caso é inicialmente tratado como suicídio.

Morro García, que iniciou sua carreira pelo Nacional, do Uruguai, descobriu que não seguiria no Godoy Cruz no final de 2020, após quase cinco anos no clube. Desde então seu futuro era desconhecido. Ele havia sido diagnosticado com o novo coronavírus no último dia 22 de janeiro e, desde então, estava isolado até de seus familiares.

O atacante foi o grande artilheiro da Superliga argentina de 2017/18 com 17 gols marcados. Pelo Godoy Cruz, ele soma 51 gols em 119 partidas, números com os quais se tornou o segundo maior goleador da história do time, além de ser o principal artilheiro da equipe na história do Campeonato Argentino.

Além do Godoy Cruz, Santiago García também acumula passagens por River Plate, também da Argentina, Nacional, do Uruguai, onde iniciou sua carreira, e Kasimpasa, da Turquia, além do Atheltico-PR, onde balançou as redes duas vezes em apenas 16 partidas.

No total de sua carreira, Morro Garcia, que morreu aos 30 anos, acumulou 91 gols em 239 jogos como profissional.