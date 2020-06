Mou confirma Harry Kane contra o United

Há praticamente meio ano Harry Kane está afastado dos gramados. Seu último jogo com a camisa do Tottenham foi no dia 1 de janeiro contra o Southampton (1-0).

Mas a espera acabou. Mourinho confirmou a presença do atacante na partida dessa sexta-feira contra o Manchester United pela 30º rodada da Premier League.

"Está trabalhando muito bem. Posso dizer sem problemas que será titular", disse Mourinho a respeito da presença do camisa 10 na partida.

"Terá 90, 80, 70 ou 60 minutos? Não sei, isso a partida nos dirá", completou o treinador. "Se ele está no seu melhor estado de forma? Não sei. Ficou seis meses sem disputar uma partida", concluiu.