Mou critica Dele Alli: "Tem que jogar junto e não criar problemas para a equipe"

Dele Alli foi titular no jogo da EFL Cup contra o Stoke City, embora sua participação tenha sido reduzida a cinco partidas como titular e a nem 450 minutos em campo desde o início da temporada.

O treinador dos 'spurs', José Mourinho, não hesitou em criticar o seu jogador, a quem acusou de "criar problemas" à sua equipe em vez de ajudar.

“Um jogador nessa posição é um jogador que tem que jogar junto e criar, não criar problemas para o seu próprio time”, disse ele após o confronto.

O Tottenham sofreu o empate aos 53 minutos e Mourinho estava muito irritado com a forma como o gol do Stoke City veio. Pouco depois, Dele Alli foi substituído.

“Nessa situação, um contra-ataque objetivo provavelmente terminaria um gol e terminou em um contra-ataque atrás nas costas de nossa defesa. Estávamos desequilibrados porque quando você está com a posse de bola você tem as laterais abertas e outro meio-campista entre as linhas e eles empataram um jogo que estava totalmente em nossas mãos, então estou chateado", explicou ele.