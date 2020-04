Mou criticou Ndombele em público, mas lhe dará uma outra oportunidade

José Mourinho quer esquecer o mais rápido possível seus meses no comando do Tottenham nesta temporada, que ainda está no ar.

O português está ansioso pelo futuro e acredita que pode obter muito mais dos 'spurs' se tiver uma pré-temporada inteira para estabelecer seus métodos e avaliar seus homens.

Tanguy Ndombele era um jogador de futebol que não sabia o que ia acontecer com ele. Mou deu-lhe um aviso sério em janeiro sobre a praga de lesões sofridas e não hesitou em criticá-lo em público depois de um jogo contra o Burnley no qual o substituiu.

Uma fonte próxima ao técnico português confirmou que o técnico está confiante na qualidade do jogador e que ele não o deixará ir embora assim.

Antes de chegar ao Tottenham, Tanguy Ndombele brilhou no Olympique de Lyon a ponto de o Barcelona, ​​novamente interessado em sua transferência, tentar contratá-lo.

Em Londres, ele jogou 27 jogos, embora apenas 17 como titular, marcou dois gols e distribuiu quatro assistências.