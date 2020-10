Mou defende Bale: "Uma coisa é a reputação, outra coisa são os fatos"

A chegada de Gareth Bale ao Tottenham deixou Mourinho muito feliz. Em cada oportunidade que tem, o luso não deixa de elogiar o galês, e sempre que pode, 'cutuca' o Real Madrid.

"Está trabalhando muito, é um grande exemplo para todos. Um cara como ele viajar até Burnley e ficar no banco durante 90 minutos, sem jogar um minuto sequer... o comportamento dele como companheiro de equipe é incrível, o comportamento como uma pessoa do Tottenham é notável e está a caminho. O vejo com os meus próprios olhos, mas também os dados científicos mostram que ele está trabalhando muito, muito bem", disse o treinador em entrevista coletiva prévia a partida com o Antwerp.

"Está melhorando, melhorando muito, e acho que amanhã (29) já poderemos ver o Gareth a um bom nível, espero que possa 'voar', porque está trabalhando no duro", completou

Por último, Mourinho falou abertamente do papel de Bale no Real Madrid: "Uma coisa é a reputação, outra coisa são os fatos. Adoraria ter a reputação dele e quatro títulos da Liga dos Campeões, eu só tenho duas. Portanto os fatos sobre o Gareth são que ele fez uma grande diferença no Real. Foi um clube que durante anos, mais de uma década, não esteve nas quartas-de-final da Liga dos Campeões. Depois teve um grande salto com três semis consecutivas",

"Mas quando ele chegou venceram quatro vezes em cinco anos. Portanto para mim esses são os fatos, a reputação não é importante", concluiu.