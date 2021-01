Mou pergunta a Bale: "Você quer voltar ao Real Madrid e ficar sem jogar?"

Gareth Bale vive seu enésimo momento delicado. O jogador buscou uma nova oportunidade ao voltar ao Tottenham por empréstimo, mas o atacante galês não está mostrando o futebol que todos esperavam.

José Mourinho, no entanto, o seu treinador, pediu paciência com ele, pois reconheceu que há pouco tempo se lesionou e que o jogador do Real Madrid ainda precisa entrar no ritmo da competição.

Mas o treinador português tem formas particulares de o motivar. Na última sessão que conduziu, os microfones capturaram um dardo que o português atirou a Bale referindo-se ao seu futuro.

"Você quer ficar aqui ou ir para o Real Madrid para não jogar?", Reconheceu Mourinho durante um exercício com a bola. Os 'spurs' prepararam a partida deste domingo contra o Sheffield United na Premier League