Mou escolhe o melhor XI de sua carreira

Petr Cech (Chelsea)

O goleiro foi o melhor do mundo sob seu comando no Chelsea e Mou não esquece seu nome, colocando-o à frente de Iker Casillas.

Javier Zanetti (Inter)

Lenda da Seleção Argentina e, principalmente, da Inter, ele teve um bom papel no time 'Nerazzurro'. Foi sua extensão no campo de jogo.

John Terry (Chelsea)

Provavelmente, o zagueiro nunca teria alcançado a fama e a repercussão que tinha se não fosse por José Mourinho. Isso fez dele uma das melhores defesas do mundo.

Ricardo Carvalho (Porto, Chelsea, Real Madrid)

Não podia faltar a lista de Mou, que sempre foi um dos seus jogadores favoritos. Mou triunfou com ele no Porto e o levou para o Chelsea. Depois de atuar em grande nível na Inglaterra, ele o contratou para o Real Madrid, onde deu um bom resultado, apesar de ser um veterano.

William Gallas (Chelsea)

Surpreendente terceiro zagueiro nos onze de José Mourinho em detrimento de Sergio Ramos. O francês era um zagueiro central altamente respeitado na Premier League, mas não era tão famoso além da Inglaterra. Claro, Mou está certo de que ele é uma das melhores defesas que ele dirigiu.

Claude Makélélé (Chelsea)

Ainda estão puxando os cabelos em Madri devido à saída de Claude Makélélé. O francês foi decisivo no Bernabéu e também na Stamford Bridge para José Mourinho no tempo que eles dividiram no Chelsea.

Frank Lampard (Chelsea)

Um dos melhores jogadores ingleses do século não pode faltar nos onze de Mou. Se Zanetti foi sua extensão em campo na Inter, Lampard fez o mesmo no Chelsea, transferindo as ideias dos portugueses para o resto dos jogadores.

Mesut Özil (Real Madrid)

Se Mesut Özil era quase intocável em algum momento de sua carreira, foi com José Mourinho no comando. O português o apertou ao máximo e conseguiu tirar o melhor proveito do seu futebol. Mou acabou encantado com o craque, a quem ele considera um dos melhores jogadores que liderou.

Eden Hazard (Chelsea)

Em 2015, José Mourinho já estava convencido da classe inegável do belga Eden Hazard. O português nomeou o craque como um dos melhores jogadores que ele treinou em sua carreira depois de dirigi-lo em sua segunda etapa no comando dos blues.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Compatriota e um dos melhores jogadores da história, José Mourinho não poderia esquecer um Cristiano Ronaldo a quem direcionou tantos elogios. No fundo, sim, ele pensa que é o melhor.

Didier Drogba (Chelsea)

Didier Drogba foi uma das primeiras contratações 'galácticas' de Mou a desembarcar no Chelsea e um dos jogadores mais caros da história na virada do século. O marfinense deu tudo de si pelo time 'blue' e Mourinho não tem dúvida de que é um dos melhores jogadores que liderou.