Mourinho fala de rumores envolvendo Gareth Bale

O treinador do Tottenham, José Mourinho, deixou claro que ainda não discutiu a possibilidade de ficar na próxima temporada com o galês Gareth Bale, emprestado do Real Madrid, e também pediu paciência com o jogador, que está com dificuldades para ganhar ritmo competitivo, para tentar "obter o melhor dele".

"Não houve um segundo de discussão sobre isso. Gareth é um jogador emprestado até o final da temporada e estamos falando do próprio Gareth, do Tottenham e do Real Madrid, mas, eu prometo, não houve nem um segundo de discussão sobre isso", disse Mourinho esta sexta-feira em conferência de imprensa.

O de Cardiff foi emprestado por um ano pela equipe madrilena ao time londrino, que tem a opção de ficar um segundo ano com o atacante, que ainda não mostrou o futebol desejado, o que não deixa o seu treinador nervoso apesar dos últimos rumores.

"Ele chegou lesionado e acho que se lesionou durante o primeiro mês. Os jogos da Liga Europa lhe ajudaram a recuperar a forma, mas existe um nível diferente da Premier e tem uma intensidade diferente", ressaltou.