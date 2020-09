Mou interrompe Kane em entrevista: "O melhor jogador da partida"

Harry Kane brilhou com luz própria na vitória do Tottenham sobre o Southampton, com quatro assistências para Heung-min Son. Por vezes, os gols ganham mais destaque do que os passes, mas José Mourinho quis destacar o papel do inglês em detrimento dos outros.

Porém, o português tem um estilo próprio para fazer essas coisas. No caso, Mou se aproveitou do fato de ter passado por trás de Harry Kane enquanto o atacante falava à televisão do clube para fazer tal reconhecimento.

Quando Kane começou a responder a uma pergunta, Mourinho interrompeu a entrevista e disse claramente: "Para mim, este é o homem da partida. Este é um jogo de equipe e ele foi o melhor em campo".

O atacante riu, que confessou ter esquecido qual era a pergunta. O treinador do Tottenham não deixa de ter razão, é que Kane igualou o recorde de assistências num só jogo da Premier League.