Mou perdeu as contas e errou feio: "Drogba marcou 186 comigo..."

Mou não gosta de ser criticado. E gosta menos ainda de que façam perguntas sem sentido.

Antes do confronto contra o West Ham, ele falou em uma entrevista coletiva. "Alguns comentários de Paul Merson me fizeram sentir estranho. Eu o respeito muito e quero dar uma resposta gentil. Vou tentar ser bom e dizer algo que o faça refletir... ", disse ele.

Merson o acusou de não saber explorar a melhor versão de Harry Kane. "A primeira coisa que quero dizer é que ele jogou seu primeiro jogo em seis meses. Foi um confronto com muitas oportunidades? Você tem que olhar as coisas de um ponto de vista equilibrado", Mou começou seu monólogo.

E, a partir daí, ele trouxe a longa lista de atacantes que, durante sua carreira, ele teve sob seu comando. Todos triunfaram com o português dando as ordens: "Os registros de quantos gols meus atacantes marcaram são fáceis de encontrar, basta procurar por eles. Treinei alguns que não são nada ruins".

Mou começou com Drogba... e estava completamente errado. Os números pregaram uma peça nele. "Eu tinha um cara chamado Drogba que jogou por mim quatro temporadas e marcou 186 gols, 46 por temporada", disse ele convencido.

Ele estava completamente errado. Graças ao ProFootball DB, o laboratório de estatísticas do BeSoccer, temos os dados a que Mourinho se refere. Drogba marcou um total de 72 gols. 18 na temporada 2004-05, outros 14 em 2005-06. Ele marcou mais 33 em 2006-07 e voltou em 2014-15 para marcar mais sete gols nos meses que coincidiu com o português. Talvez o treinador tenha lido o número de jogos disputados e não o de gols... Porque Mourinho 'deu de presente' ao jogador mais 114 gols do que Drogba realmente fez.

Nos outros números citados por Mou, o português estava correto. "E eu tinha outro que também não era ruim, Cristiano... Ele joga pela Juve agora. Eu tive ele por três temporadas e marcou 168 gols, ou seja, 56 por ano", afirmou. E os dados não poderiam ser mais precisos: o camisa 7 assinou 53 em 2010-11, 60 em 2011-12 e mais 55 em 2012-13. Um total de 168 bolas no gol adversário.

"O mesmo aconteceu com Benzema. Comigo, ele marcou 78 gols, uma média de 26 gols por temporada", continuou Mou com sua lista, também correta. Em 2010-11, o francês marcou 26, um ano depois fez 32 e em 2012-13 ficou em 20. No total, os 78 mencionados por Mourinho.

"Temos Milito, que em uma de suas temporadas comigo, venceu três títulos e marcou 30 gols", afirmou. Também correto, foi em 2009-10, na Tríplice Coroa da Inter. Ele também estava sob suas ordens em 2008-09 e fez mais 26 gols, mas Mou não deu essa informação.

E, por último mas não menos importante, Ibrahimovic. "Ah, eu também tive outro... Ele jogou por uma temporada e meia porque sofreu uma lesão grave. O nome dele era Ibrahimovic. Sim, aquele cara alto. Ele marcou 58 gols comigo, 29 por ano", finalizou. Ele também está certo: fez 29 gols em 2008-09 na Inter e nos meses que passou em 2016-17 no United assinou mais 29. Um total de 58.

Com esses números, alguns mais fiéis à realidade do que outros, Mou quis enviar uma mensagem a Paul Merson. "Eu te admiro muito, mas acho que meus atacantes não têm problemas para marcar nas minhas equipes. Kane também não terá problemas, especialmente agora que ele está em forma, com o ritmo do jogo. Essa é a minha mensagem para alguém que eu respeito", concluiu.