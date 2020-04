Mou pode ir esquecendo de contratações milionárias

Clubes em todo o mundo foram afetados pelo COVID-19. As perdas econômicas serão significativas.

Portanto, as equipes não têm escolha a não ser apertar o cinto. No Tottenham, de acordo com o 'Daily Mail', eles já fizeram as contas e estão se preparando para o verão.

O mercado de transferências será austero, sempre de acordo com esse meio. O coronavírus forçará a reduzir o dinheiro que, inicialmente, foi reservado para investir em reforços.

Então, e sempre de acordo com essa fonte, Mou terá que esquecer as contratações milionárias. O Tottenham garantirá os jogadores necessários no mercado de verão.

De fato, a entidade já teve que agir devido à crise. O Tottenham tem sido uma das equipes que tiveram que recorrer a uma ERTE (demissão temporária remunerada) para sobreviver nestes tempos difíceis.