Mou sobre o documentário do Tottenham na Amazon: "Não tenho interesse de ver"

Mourinho não é de ficar quieto e não teve problemas em admitir que não gostou da experiência com a Amazon, que lançará um documentário sobre o Tottenham.

Quando o português chegou ao clube de Londres, a Amazon estava filmando um documentário sobre o cotidiano dos 'spurs'.

E, embora o treinador se mova como um peixe na água em frente às câmeras, ele não estava confortável com uma atrás dele as 24 horas do dia. Isso foi explicado na coletiva de imprensa antes da partida contra o Arsenal, comparando a experiência ao Big Brother.

"Tentei esquecer que eles estavam lá. Se você me perguntar se eu gostei da experiência, direi não. Não gosto da sensação de estar no Big Brother, mas tentei esquecer que eles estavam lá e acho que consegui a maior parte do tempo", disse ele.

"Não tenho ideia de que saiu e também não estou preocupado. Nada do que há ali é mentira, é tudo real. Acho que foi ótimo para eles, porque tinham o dia-a-dia de um clube, de um vestiário. Eles gravaram tudo e é muito real. Ninguém atuou. Tudo vai sair como aconteceu", explicou.

Mou deixou claro que não pretende ver o documentário: "Se eu vou assistir? Não. Não estou interessado. Sei melhor do que ninguém como é o nosso dia a dia, mas acho que será muito interessante para as pessoas que amam o futebol e o esporte".