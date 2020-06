"Mou teve certa culpa nas Champions vencidas pelo Real Madrid"

Em declaração dada à 'ESPN', Aitor Karanka comentou que o tempo em que José Mourinho estava no comando do Real Madrid influenciou a Liga dos Campeões alcançada pelos merengues nos anos posteriores.

"Anos depois ganhamos Ligas dos Campeões e acho que José e os jogadores que estavam antes ​​poderiam ter um pouco de culpa, alguma sementinha foi plantada. Não aconteceu quando estávamos, mas estou feliz por ter sido mais tarde", disse o espanhol.

Além disso, ele elogiou o grande trabalho que o português fez no comando do banco 'merengue': "Vínhamos muitos anos sem passar das oitavas da Liga dos Campeões e no primeiro ano já chegamos às semifinais. A expulsão de Pepe contra o Barça te condiciona muito no Bernabéu, mas também não foi desculpa, o Barcelona foi forte com Pep Guardiola treinando o clube por tantos anos".

"No ano seguinte, a Liga foi vencida, quase com um recorde de pontos. Chegamos às semifinais da Liga dos Campeões e com uma eliminação quase certa em Munique, eles marcaram um gol quase no final. No Bernabéu voltamos a ficar à frente logo e então chegaram os pênaltis e jogadores como Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo e Kaká erram. No último ano, a semifinal já era difícil em Dortmund (4-1) ", acrescentou.

Karanka também teve tempo de se referir ao profissionalismo de Mou: "O técnico José Mourinho tem maneiras de trabalhar, dirigir partidas e coletivas de imprensa, e trabalhar dia a dia com tal exigência foi maravilhoso".

Finalmente, ele descartou que sua amizade com Iker Casillas seja interrompida devido à controvérsia: "Quando você está em um time como o Real Madrid, sabe o nível de demanda que existe. Há momentos em que jogadores que não entendem as decisões tomadas pelo técnico e nesses momentos, todos tentamos de todas as formas que o Real Madrid vencesse".

"Meu relacionamento com Iker existe desde os 17-18 anos e é fantástico. Quando as coisas são transparentes e todo mundo quer o bem comum, não há mal-entendidos", disse Aitor Karanka.