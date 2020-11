"Moukoko é o maior talento do mundo nesse momento"

O Borussia Dortmund recuperou a confiança na Bundesliga após o último revés contra o Bayern de Munique. Sua última vítima foi o Hertha Berlin, que foi massacrada por 5 a 2.

O grande protagonista do encontro foi Haaland, que marcou quatro gols com direirto a um doblete em apenas três minutos para dar a vitória ao seu time. Além do norueguês, Moukoko também ganhou destaque (confira o perfil do jogador aqui) por se tornar o jogador mais jovem a estrear em toda a história da Bundesliga.

Após o término da partida, a grande figura do Borussia compareceu à 'ESPN' e fez um balanço da estreia de seu parceiro, que entrou em cena como profissional na reta final do confronto.

"Acho que ele é o maior talento do mundo no momento. 16 anos e um dia, isso é surpreendente. Ele tem uma grande carreira pela frente", começou o atacante.

O jornalista, que ficou surpreso com a resposta, perguntou a Haaland por que ele não é atualmente o maior talento do futebol: "Tenho mais de 20 anos, estou ficando velho".