VÍDEO: Mourinho afasta polêmica de jogadores deixando o banco do Tottenham

No último dia 10/12, o Tottenham recebeu o Antwerp pela última rodada da fase de grupos da Liga Europa e saiu com vitória por 2 a 0 graças aos gols de Carlos Vinícius (57') e Lo Celso (71').

No vídeo acima, você confere uma coletiva com Mourinho, onde ele aproveita para falar das polêmicas de jogadores deixando o banco do Tottenham.