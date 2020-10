Mourinho assume culpa por usar reservas em derrota na Europa League

O Tottenham voltou para casa com derrota após perder por 1 a 0 o duelo contra o Antwerp, que marcou com Refaelov em falha de falha de Ben Davies. O time ingês entrou em campo com vários reservas por opção do treinador.

Após a partida, o português José Mourinho comentou a atuação da equipe e demonstrou sua insatisfação com o desempenho pela segunda rodada da fase de grupos da Europa League 2020/2021.

"Performances ruins merecem resultados ruins. Espero que todos neste ônibus estejam tão chateados quanto eu estou agora. Amanhã, às 11h, treinamento", escreveu o técnico nas redes sociais.

O português também concedeu entrevista coletiva e falou sobre o uso de reservas. "Sempre gosto de pensar que os jogadores merecem uma oportunidade. Temos um time grande, com muitos bons jogadores. É minha responsabilidade dar a eles oportunidades, mas também é a oportunidade deles de aproveitar a chance com as duas mãos e pedir mais. Esta noite mostra que minhas escolhas futuras serão muito fáceis", disse em coletiva.

"Gostaria de fazer onze (mudanças). Não fiz cinco porque tinha medo dos longos 45 minutos. Só tenho uma pessoa a culpar, sou eu. Escolhi os jogadores para começar. No intervalo, tentei melhorar a situação mas não foi suficiente. A dinâmica da primeira parte estava lá, foi difícil mudar", finalizou.

Com a vitória, o time belga assumiu a liderança do Grupo J, com seis pontos. O Tottenham segue com três e ocupa a vice-liderança.