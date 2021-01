Mourinho aprova a volta de Eriksen

A volta de Christian Eriksen ao Tottenham parece cada vez mais próxima. Ainda nessa janela o dinamarquês pode deixar a Inter de Milão, onde não rendeu o esperado.

Uma das condições principais para a sua volta já foi dada. Já que o treinador da equipe londrina, José Mourinho, deu o 'ok' para o retorno, como aponta 'Sky Sport'.

Eriksen não vem tendo grandes oportunidades com Conte e com a janela do inverno europeu aberta pode voltar ao clube que o projetou ao mundo.