Mourinho aproveita 'caso Messi' para cutucar o City

Messi, finalmente, continuará no Barcelona. No entanto, houveram momentos em que a sua ida para o Manchester City parecia mais do que certa.

No entanto, muitos especialistas apotavam para a dificuldade de Leo desembarcar no conjunto 'citizen' devido ao 'Fair Play Financeiro'. José Mourinho, aproveitou o assunto para dar uma 'cutucada' no time de Guardiola.

"Aqui respeitamos o fair play financeiro e Messi só pode sair para um clube que não respeite o fair play financeiro. Por isso, não virá para o Tottenham, com certeza", disse o português a 'RMC'.

O luso não precisou citar o rival para saber a quem ele se referia. Mas ao ser questionado sobre a anistia ao clube 'skyblue' pelo TAS, Mou voltou ao ataque.

"Foi uma decisão vergonhosa porque se o City não é culpado, então não deveria ser punido com uma multa de 10 milhões de euros. Se é inocente, não deveria pagar multa. Mas se não são, a decisão também é uma vergonha e o clube deveria ser expulso da competição", completou Mourinho.